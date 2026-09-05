Dev yapay zeka şirketinin halka arzı ertelendi

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz hazırlıklarında takvim ileriye kaydı.

Konuya yakın kaynaklara göre şirketin yatırımcılara yönelik pazarlama sürecine en erken ekim ortasında başlaması bekleniyor.

Bu takvim doğrultusunda halka arzın, kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden yalnızca birkaç gün önce tamamlanabileceği belirtiliyor.

Daha önce önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanması beklenen halka arz izahnamesinin yayımlanması da eylül sonuna ertelendi. İzahnamenin açıklanması, halka arzın başlatılması açısından kritik bir aşama oluştururken hazırlıklarını sürdüren şirketin zamanlama dahil mevcut planlarında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Değerleme beklentisi 2 trilyon dolara kadar çıkıyor

Bazı yatırımcılar, Anthropic'in halka arzda 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde işlem, tarihin en büyük halka arzları arasında yer alabilir.

Halka arzın büyüklüğünün yanı sıra yatırımcılardan göreceği talep de yakından izlenecek.

15 milyar dolarlık kredi için hazırlık sürüyor

Anthropic, halka arz öncesinde 15 milyar dolarlık döner kredi imkanına ilişkin çalışmaları tamamlamaya hazırlanıyor. Finansmanda görev alan bankaların analistleri de dahil olmak üzere ilgili analistlerin, kredi sürecinin sonuçlanmasının ardından şirketle görüşmesi bekleniyor.

Şirketler, analist toplantılarından sonra halka arz izahnamesini yayımlamak için genellikle birkaç hafta bekliyor. Ancak süreçteki analistlerin Anthropic'i yakından tanıması, şirketin bu aşamaları daha kısa sürede tamamlamasına imkan verebilir.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Citigroup, halka arz hazırlıklarında Anthropic ile çalışan bankalar arasında bulunuyor.

Yapay zeka şirketlerinin halka arzları gündemde

Yatırımcıların dev yapay zeka şirketlerine borsa üzerinden yatırım yapmak istediği bu dönemde SpaceX'in haziran ayında 1,77 trilyon dolarlık değerlemeyle gerçekleştirdiği rekor borsa çıkışının ardından OpenAI da halka arz seçeneğini değerlendiren şirketler arasında yer alıyor.