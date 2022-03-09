Devler bir bir Rusya'dan çıkıyor

Kerim ÜLKER

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığım işgal ve artan sivil ölümleri, Japonya’dan Avustralya’ya, ABD’den İngiltere’ye dünyanın her coğrafyasında tepki yaratmaya devam ediyor. Hükümetlerin aldığı ambargo kararları, Kremlin’i dünyada yalnızlaştırırken, Rusya giderek küresel ekonomiden de soyutlanıyor. Dünyaca ünlü şirketler birer birer Rusya’dan çekilirken, Rus halkı çekilen markaların mağazalarından bedeni ne olursa olsun takas aracı kullanmak için son alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu gelişmeler Rusya'da Sovyet Dönemi korkusunu tekrar diriltirken, alınan son karar bu korkuyu daha hissedilir hale getiriyor.



McDonald’s 32 yıl sonra Rusya'daki 850 restoranı kapatıyor

Bu korkunun adı McDonald’s. Küreselleşmenin sembolü haline gelen ABD’li fast food markası McDonald’s’ın Sovyetler Birliği döneminde Moskova’da açtığı ilk restoranın önündeki binlerce Moskovalının oluşturduğu devasa kuyruk hala hafızlardaki yerini koruyor. Sovyet rejiminin adeta tabutuna çakılan son çivi olan McDonald’s, bugün Rusya’dan çekileceğini açıkladı. Dünyaca ünlü devin CEO’su Chris Kempczinski, bir e-posta gönderdi. Çalışanlara ve franchise şirketlerine yapılan gönderilen e-postada yaşanan insani kriz ve Ukrayna’nın işgali nedeniyle masum insanların tarif edilemez acılar çektiği vurgulandı. Saldırganlığı ve şiddeti kınadıklarını açıklayan CEO Kempczinski, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılacağı, çalışanlara yönelik yardım fonuna 5 milyon dolar bağışladıklarını, birçok yardımda bulunduklarını belirtti. Kempczinski, Rusya’da faaliyet gösteren 850 restoranın 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, faaliyetlerini durdurduklarını ve şubeleri kapatacaklarını söyledi.

Coca-Cola ve Starbucks da eklendi

McDonald’s’ın aldığı Rusya’da faaliyetleri durdurma ve pazardan çekilme kararının ardından iki dev küresel marka daha katıldığını açıklaması da bunun işareti. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Starbucks’tan yapılan açıklamada Rusya’da en az 100 şube işleten Al Shaya Group bünyesinde faaliyet gösteren zincirin 2 binden fazla çalışanı olduğu ve onlara destek sağlanacağı ifade edildi. Bir başka gelişme ise dünya içecek devi Coca-Cola’dan geldi. ABD’li dev, Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Yapılan açıklamada "Kalplerimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akılalmaz etkilerine katlanan insanlarda. Koşullar geliştikçe durumu izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi. Daha önce hem McDonald’s hem de Coca-Cola Rusya’daki faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Soğukta hamburger ve cola kuyruğu

Coca-Cola, Starbucks ve McDonald’s’ın Rusya’ya yönelik kararı, Rusya’nın küresel yolculuğunun şimdilik bittiğini ve artık son durağa geldiğini gösteriyor. Başta Rusya’da açılan McDonald’s’a ait ilk şube olmak üzere birçok şubesine akın eden Ruslar, hava sıcaklığının eksi 7 dereceye ulaştığı bu saatlerde son bir kez hamburger yemek ve yanında Coca-Cola içmek için uzun kuyruklar oluşturması da bunun işareti.