Devrim Muhafızları ABD’nin insansız gemisini Hürmüz’de hedef aldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde faaliyet gösteren ABD’ye ait Saildrone Explorer isimli insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD’ye ait Saildrone Explorer isimli insansız gemiyi hedef aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, ABD’ye ait insansız bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, ABD’ye ait gövde numarası 5838 olan insansız geminin, Hürmüz Boğazı girişinde faaliyet yürütürken hedef alındığı, Boğaz'ın gemi geçişlerine kapalı ve kontrolünün de İran’da olduğu vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA