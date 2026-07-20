Devrim Muhafızları duyurdu: ABD üsleri vuruldu, çok sayıda kayıp var

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 21 ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üslerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Çok sayıda ABD askeri öldü

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün El-Ezrak bölgesinde ABD askerlerinin konuşlandığı 20 hangarın füzelerle hedef alındığı ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nın da füze saldırısıyla vurulduğu, ABD ordusuna ait C-17 ağır nakliye uçakları ile P-8 komuta ve kontrol uçaklarının ağır hasar gördüğü iddia edildi.

Ayrıca "Nasr 2" operasyonunun 22. dalgasında ise Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'ne hassas İHA saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD ordusuna ait erken uyarı radar sisteminin tamamen imha edildiği, hava ekipmanları ve yedek parçalarının bulunduğu bir hangar ile MQ-9 tipi İHA'ların konuşlu olduğu hangarın vurulduğu, çıkan yangında çok sayıda MQ-9 İHA'sının kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.