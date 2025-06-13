Devrim Muhafızları'nın yeni başkomutanı Vahidi oldu!

İsrail, sabahın erken saatlerinde İran’ın nükleer programını hedef alan bir saldırı başlattığını duyurdu. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile çok sayıda üst düzey isim de hayatını kaybetti.

Hüseyin Selami'nin ölümü ile Devrim Muhafızları'nın başına kimin geleceği merak konusu olurken İran'dan açıklama geldi.

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İran Lideri Ali Hamaney tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yeni Başkomutan olarak eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi’nin atandığı duyuruldu.

Ahmed Vahidi kimdir?

1979'da Devrim Muhafızlarına katılan ve 1988 yılında, Kudüs Gücü komutanlığına atanan 67 yaşındaki Vahidi, bugün Devrim Muhafızları'nın Başkomutanı oldu.

1994'te Buenos Aires'de 85 kişinin öldüğü bir bombalama olayına katıldığı iddiasıyla ABD Hükümeti tarafından kara listeye alınan ve İnterpol tarafından aranan Vahidi, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak da görev aldı.