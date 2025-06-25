DIA raporu: İran hâlâ nükleer silah üretme kapasitesine sahip

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yayımlanan yeni raporda, İran'ın nükleer faaliyetlerinin son Amerikan saldırılarından tamamen etkilenmediği, yalnızca birkaç aylık bir gecikmeye uğradığı ifade edildi. Bu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişiyor.

Tesislerin büyük bir kısmı ayakta

Trump, saldırıların ardından İran'ın nükleer altyapısının "tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Ancak DIA'nın analizine göre, Pazar günü Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere düzenlenen saldırılar ciddi hasar verse de, bu tesislerin büyük bir kısmı ayakta kaldı ve işlevselliğini sürdürüyor.

Fordo

Raporda, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını saldırılar öncesinde güvenli bölgelere taşıdığı ve bu malzemenin büyük ölçüde korunduğu belirtildi. Ayrıca, nükleer silah üretiminde kritik rol oynayan santrifüjlerin çoğunun da zarar görmediği aktarıldı.

İran hâlâ nükleer silah üretme kapasitesine sahip

Washington yönetimi, Tahran ile nükleer müzakerelere dönülmesi ihtimalini göz önünde bulundurmaya devam ederken, bazı uzmanlar saldırıların İran'ı daha sert adımlar atmaya sevk edebileceği uyarısında bulunuyor. İran'ın hâlen nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğu görüşü paylaşılırken, durumun bölgesel güvenlik açısından risk oluşturmayı sürdürdüğü vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, ABD'nin İran'ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırma hedeflerine ulaşmakta zorlanabileceğini ve diplomatik yolların yeniden gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor.