Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: ABD artık Gani’yi tanımayacak

Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Gani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ortaya çıkmasına ilişkin bir soruya “(Gani) O artık siyasi bir figür değil. BAE ile iyi ilişkilerimiz var.” yanıtını verdi.

Gani ise ülkede Taliban karşıtı gösterilerin devam ederken Facebook’tan yayınladığı bir video ile Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü’nün hakkında ileri sürdüğü “Ülkeyi terk ederken yanında yüklü miktarda para götürdüğü” iddialarını reddetti ve “Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olması sebebiyle ayrılmamı istediler. Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım.” dedi. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarıları elde etmesi ve Afganlar için adalet adına çalışmalarına geri dönebilmek için istişare halinde olduğunu söyleyen Gani, Taliban’la görüşmelerin sonuçsuz kalmasının “kendi hataları” olduğunu da belirterek, aslında iktidarı barışçıl yollarla devretmek istediğini fakat kendi isteği dışında ülkeden çıkarıldığını söyledi.

Türkiye’nin bölgedeki askeri gücüne ilişkin Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan “Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda, ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var.” açıklaması geldi. Akar Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasında fiilen Türk unsurların da çalışmalarda yer aldığını belirttiği açıklamasında “Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Afganistan tezkeresi 1 Eylül’de sona eriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Ghebereyesus ise Afganistan’da giderek büyüyen insani kriz konusunda “aşırı endişeli” olduklarını belirterek özellikle kadın ve kız çocuklarının sağlık ve refahından endişe ettiklerini vurguladı.

Alman STK GIZ: Oğlunu bırak, sadece kızın gelebilir

Der Spiegel’de yer alan bir habere göre İngiltere ve ABD gibi kendi misyonlarıyla çalışmış olan Afgan vatandaşlarını aileleriyle birlikte tahliye eden Almanya, “Çalışanların yetişkin erkek çocuklarını tahliyeye katmayacak, sadece evlenmemiş kız çocukları tahliye listesine alınacak.”

Yıllardır Afganistan’da faaliyetler yürüten Alman sivil toplum kuruluşu (STK) GIZ’in Afganlara sunduğu “erkek çocuğunu burada bırak, ya da sen de burada kal” seçeneği kamuoyunda sert eleştiriler alıyor.