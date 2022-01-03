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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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