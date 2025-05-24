Dışişleri Bakanı Fidan, 26-27 Mayıs’ta Rusya’da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Lavrov ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Fidan’ın Rusya temaslarında, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği alanlarının ele alınması, mevcut ilişkilerin durumu ve geleceğe dönük adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan’ın ayrıca, İstanbul’da 16 Mayıs’ta düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve Savunma Bakanı Andrey Belousov başta olmak üzere, çeşitli üst düzey Rus yetkililerle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına verdiği önem vurgulanacak. Fidan’ın, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu yönde ilerlemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etmesi ve Türkiye'nin müzakere süreçlerinde kolaylaştırıcı rolünü sürdürmeye hazır olduğunu yinelemesi öngörülüyor.

Ziyaret sırasında ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi bölgesel ve uluslararası konular da masaya yatırılacak. Taraflar bu başlıklarda görüş alışverişinde bulunacak.

Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik temaslara dikkat çeken kaynaklar, Bakan Fidan’ın Rusya’ya en son 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde BRICS+ toplantısı kapsamında gittiğini hatırlattı.

Fidan ayrıca 24 Ekim 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat ederek BRICS Zirvesi’ne katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Lavrov, son olarak 12 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşmüş; daha önce ise Lavrov, 23 Şubat’ta Türkiye’ye gelerek Fidan’la Ankara’da bir araya gelmişti.

Lavrov, ayrıca 18 Ekim 2024’te İstanbul’da düzenlenen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmış, Fidan da bu toplantıya ev sahipliği yapmıştı. İki bakan, 20 Şubat’ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg’da da bir görüşme gerçekleştirmişti.