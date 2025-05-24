Dışişleri Bakanı Fidan Rusya yolcusu: Putin'le bir araya gelecek

Dşişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelecek.

Öte yandan Bakan Fidan'ın, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Belousov dahil, üst düzey diğer Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Moskova'da masada neler olacak?

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini ilgilendiren hususları detaylı olarak ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca ikili iş birliği alanlarında mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi ve daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi; Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.