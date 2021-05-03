Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'da

Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah El Lafi ve Musa El Koni ile bir araya geldi.

Twitter'dan bir açaklama yapan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi'ni desteklediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile de görüştü.



