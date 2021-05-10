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  3. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e 'saldırıları bitirin' çağrısı
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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e 'saldırıları bitirin' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere karşı başlattığı saldırıları bitirme çağrısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz.

İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır."

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