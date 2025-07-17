Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Harem-i İbrahim Camii hamlesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirme girişimlerine tepki gösterdi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada İsrail’in Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmeye ve Filistinlilere ait yetkileri alıkoymaya yönelik girişimlerini reddettiğini bildirdi.

Harem-i İbrahim Camii, Batı Şeria'nın bölgesinin El-Halil kentinde bulunuyor.

"Uluslararası toplumun tedbir alması gerekiyor"

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz.

Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir."