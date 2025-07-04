Dışişleri Sözcüsü Keçeli: 'Kerkük’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük’ün Altunköprü ilçesinde son günlerde yaşanan gelişmelere dair bir açıklama yaptı.

Kerkük'teki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip ettiğini ifade eden Keçeli, Türkmenlerin Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerin temel beklenti olduğuna dikkat çekti.

"Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık yaratmıştır"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Öncü Keçeli, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün Altunköprü Belediyesi'ne Türkmen olmayan bir müdür atanmasının Türkmen toplumunu rahatsız ettiğini kaydetti:

"Kerkük’ün Altunköprü İlçesinde Son Günlerde Yaşanan Gelişmeler Hakkında:

Türkmen soydaşlarımızın Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmeleri temel beklentimizdir. Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır.

Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesi’ne, Türkmen olmayan bir müdür atanması haklı olarak Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır.

Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir.

Bu bağlamda, Kerkük’teki gelişmeler ülkemiz tarafından yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir."

Ne olmuştu?

Irak’ın Kerkük kentine bağlı, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Altunköprü bölgesinde belediye başkanlığı değişikliğinde Türkmenlere yer verilmemesi büyük tepki uyandırdı.

Bölgede Türkmenler "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran'da gösteri düzenledi.

Gösterilerden yanıt alınmayınca ise Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatıldı.

Olanlar üzerine Kerkük yerel yönetimi, görev dağılımlarını gözden geçirmek üzere komisyon oluşturacak.