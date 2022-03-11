Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduruyor

Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte alınan yaptırımlar kapsamında uluslararası şirketler Rusya’daki faaliyetlerini durdurmayı sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Disney'in sinema filmlerinin Rusya'daki gösterimlerine ara verildiğini ve şirketin ülkedeki diğer faaliyetlerinin gözden geçirildiğini duyuran Walt Disney, ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, “Ukrayna'ya yönelik amansız saldırı ve tırmanan insani kriz göz önüne alındığında, Rusya'daki diğer tüm işleri durdurmak için adımlar atıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Ticari faaliyetlerden bazıları hemen durdurulacak

Durdurulacak faaliyetlere içerik ve ürün lisansı, Disney Cruise Line aktiviteleri, National Geographic dergisi ve turları, yerel içerik prodüksiyonları ile kanalların dahil olduğu belirtilen açıklamada, bu ticari faaliyetlerden bazılarının hemen durdurulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kanallar ve bazı içerik ile ürün lisansları gibi faaliyetlerin durdurulmasının sözleşmelere bağlı konular nedeniyle zaman alacağına işaret edilerek, "Bu işleri durdursak bile, Rusya'da çalışmaya devam edecek olan kendini işine adamış meslektaşlarımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Disney'in açıklamasında, mültecilere ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda yardım sağlanması için şirketin sivil toplum ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.