Disney ve ABC'den Trump yönetimine karşı FCC'ye dava

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NBC'nin haberine göre, Disney ve ona bağlı ABC yayın grubu kanallarının FCC'ye açtıkları davada, söz konusu televizyon kuruluşlarına karşı "herhangi bir işlem yapılmasının veya bu yönde tehditte bulunulmasının derhal durdurulması" talep edildi.

Televizyon kanalları tarafından başkentteki Washington Bölge Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, Trump'ın sosyal medyada, bu kanallarda program yapan bazı gece kuşağı sunucularının kendisine karşı "neredeyse yüzde 100 olumsuz" bir tutum sergilediğini belirten ve yayın lisanslarının "feshedilip edilmemesi gerektiğini" sorgulayan paylaşımlarına yer verildi.

Dilekçede, Trump yönetiminin ABC kanalına misilleme amaçlı bir kampanya yürüttüğü savunularak, "Bu kampanya, hükümetin görevi devraldığı ilk günlerde başladı ve o zamandan beri giderek şiddetlendi," ifadesine yer verildi.

Disney yönetimi de dava dilekçesinde, FCC'nin bu hamlesini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirdi.

FCC, nisan ayında Disney'in mülkiyetindeki ve yönetimindeki 8 televizyon kanalına, yayın lisanslarını erken yenileme başvurusunda bulunmaları talimatı vermişti.

Bu talimat, ABC'nin "The View" programı ve Disney'in çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık uygulamalarına yönelik bir soruşturma sürdüğü sırada gelmişti.

ABC Eylül 2025'te, gece kuşağı sunucusu Jimmy Kimmel'in programını, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Kimmel'ın açılış monoloğunda yaptığı siyasi yorumlar nedeniyle Beyaz Saray ve Başkan Trump'tan gelen tepkilerin ardından geçici olarak yayından kaldırmak durumunda kalmıştı.