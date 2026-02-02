Disney'den güçlü bilanço: Gelir ve kâr beklentileri aştı

Disney, mali yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, söz konusu dönemde gelir ve kâr kalemlerinde piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, performansta özellikle yayın (streaming) faaliyetlerinin belirleyici olduğu görüldü.

Şirketin toplam geliri ise yıllık bazda arttı

27 Aralık'ta sona eren çeyrekte Disney'in düzeltilmiş hisse başına kârı 1,63 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde açıklanan 1,76 doların altında kalsa da, FactSet tarafından derlenen ve analistlerin ortalama 1,57 dolar olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin toplam geliri ise yıllık bazda yüzde 5 artarak 25,98 milyar dolara yükseldi ve 25,7 milyar dolarlık piyasa tahminini aştı.

Burbank merkezli şirket, mevcut mali yıla ilişkin öngörülerini korudu. Disney, hisse başına düzeltilmiş kârda çift haneli büyüme ve faaliyetlerden 19 milyar dolar seviyesinde nakit akışı beklendiğini bildirdi. Ayrıca 2026 mali yılı kapsamında planlanan 7 milyar dolarlık hisse geri alım programında ilerleme kaydedildiği de açıklandı.