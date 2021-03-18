Disneyland 1 yıl aradan sonra açılıyor

Walt Disney, COVID-19 salgını nedeniyle kapalı kaldığı bir yıldan fazla bir süre ardından, California'daki iki tema parkını 30 Nisan'da yeniden açmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Mart'ta kapılarını kapatan Disneyland ve Disney California Adventure, şirketin müşterilerini tekrar karşılayacak son tesisleri arasında yer alıyor.

Disney'in Paris tesisi hala kapalı olsa da, Florida'daki dört tema parkı Temmuz ayından bu yana açık.

Disney geçtiğimiz yıl 32 bin çalışanı işten çıkardı, bunların çoğu tema parkı biriminde gerçekleşti.

Şirket, Disneyland'ın yeniden açılması için 10 binden fazla izinli çalışanı geri getirmeyi planladığını bildirdi.

Kaynak: Matriks