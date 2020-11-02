DIW: Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1 daralacak

02 Kasım 2020

Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yılın dördüncü çeyreğinde, alınan yeni COVID-19 önlemleri etkisiyle yüzde 1 azalacağını öngördüğünü açıkladı.

DIW, Almanya'nın ekonomik çıktısının 19 milyar euro azalacağını ve işsiz sayısının bahar aylarına göre 50 bin kişi artacağının öngörüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, son kısıtlamaların konaklama sektörü ve kültürel faaliyetler üzerinden olumsuz etkisi olacağını ancak sanayi üretiminin COVID-19 salgının ilk dalgasındaki kadar şiddetli etkilenmeyeceği belirtildi.

Geçtiğimi hafta yayınlanan verilere göre, Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 10 daraldıktan sonra üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü.