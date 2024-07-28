Diyarbakır Ekspresi Time dergisinin '2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri' listesine girdi

Dünyaca ünlü ABD merkezli Time dergisi, dünyada uğranılabilecek en güzel 100 rotayı "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" başlığıyla listeledi.

Time dergisinin listesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, TCDD Taşımacılık ile hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan rotalar arasında yer aldı.

Dergide, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgiler de paylaşılırken Diyarbakır Ekspresi'ne ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu'nun geniş bozkırları ve Türkiye'nin doğu dağları boyunca, medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine doğru yeni bir turistik tren seferi başlatıldı. Devlet tarafından işletilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Nisan ayında hizmete açıldı. Haftalık Diyarbakır Ekspresi, Ankara'dan güneydoğudaki Diyarbakır kentine kadar uzanan 1051 kilometrelik bir yolculuk yapıyor. İlk olarak 4. yüzyılda inşa edilen etkileyici siyah bazalt surlarla çevrili Diyarbakır'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanmakta. 180 kişilik kapasitesi olan trende yolcular, lavabolu ve mini buzdolaplı konforlu yataklı kabinlerinin pencerelerinden sürekli değişen manzarayı izleyebilir veya yemek vagonunda köfte ve diğer Türk lezzetlerini yiyebilirler. Gezi durakları, yaklaşık 24 saat süren yolculuk sırasında farklı duraklarda birkaç saatlik keşif imkanı sunmaktadır. Cuma öğleden sonra Ankara'dan doğuya doğru seyahat eden yolcular, Cumartesi sabahı erken saatlerde Bronz Çağı'na ait Arslantepe'nin bulunduğu Malatya'da üç saatlik bir mola verebilirler. Batıya dönüş yolculuğunda ise Elazığ'da dört saatlik bir mola bulunur ve burada Harput Kalesi'nin MÖ 8. yüzyıldan beri manzarayı gözetlemekte olduğu tepeyi ziyaret edebilirler. Ayrıca, pazartesi sabahı eski bir Selçuklu kalesi olan Kayseri'de ve Erciyes Dağı'nın karla kaplı gölgesinde üç saatlik bir durak da mevcuttur. Bu, az ziyaret edilen bu bölgenin sunduğu zengin kültürel mirasın sadece bir tadıdır"

Bakan Uraloğlu, açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Time dergisinin listesinde yer alan Diyarbakır Ekspresi'ne ilişkin Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını paylaştı.

Seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz, turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor"