DNA’yı çözen Nobel’li James Watson’ın Epstein bağlantısı: Malikanede 3 kadınla fotoğrafı çıktı

DNA’nın çift sarmal yapısını keşfederek Nobel Ödülü kazanan ABD’li bilim insanı James Watson’ın, Jeffrey Epstein’in New York’taki malikanesinde üç kadınla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Epstein’in malikanesindeki fotoğraf

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin ulaştığı belgelere göre, 97 yaşında hayatını kaybeden Watson’ın, Epstein’in New York’taki konutunun büyük salonunda, muhtemelen 2010’lu yılların sonlarına tarihlenen bir karede yer aldığı görüldü.

Fotoğrafta Watson’ın üç kadınla birlikte poz verdiği, kadınlardan birinin ise bilim insanına ait bir makaleyi elinde tuttuğu dikkat çekti.

Nobel ödüllü bilim insanı...

Watson, 1962 yılında İngiliz bilim insanı Francis Crick ile birlikte DNA’nın ikili sarmal yapısını keşfettikleri gerekçesiyle Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Haberde, Watson’ın Epstein’e yakın çevrede bulunan isimler arasında gösterildiği iddialarına da yer verildi.

Watson’ın 2007 yılında Afrikalılar hakkında yaptığı "bizim kadar zeki değiller" açıklamasının, Epstein tarafından da savunulduğu aktarıldı. Epstein’in dil bilimci Noam Chomsky ile yaptığı görüşmelerde sarf ettiği, "James Watson'ın bazı özel görüşleri kamuoyuna açıklandı ve bu nedenle toplumdan dışlandı. Bazı rahatsız edici gerçekleri kabul etmek gerekebilir." ifadeleri buna örnek olarak gösterildi.

Yasa dışı faaliyet vurgusu

Haberde, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Epstein’in malikanesinde Watson’a ait fotoğrafın bulunmasının, doğrudan yasa dışı bir faaliyete işaret etmediği vurgulandı. Bunun, Epstein’in tanınmış ve etkili isimleri çevresinde toplama çabasının bir göstergesi olabileceği belirtildi.

Fotoğrafta görülen makalenin "Antioksidanlarını Ortadan Kaldırarak Tedavisi Mümkün Olmayan Kanserleri Durdurmak" başlıklı çalışma olduğu ve 2013 yılında yayımlandığı kaydedildi. Belgeler arasında ayrıca, 2017 yılında Epstein’in asistanı tarafından gönderilen, "Dr Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım" ifadelerinin yer aldığı bir e-postanın da bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bilimsel çalışmanın Watson tarafından Danimarka’daki bir derste ele alındığı bilgisi de haberde paylaşıldı.