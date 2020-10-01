Doğu Akdeniz için tüm seçenekler masada

01 Ekim 2020

Avrupa Birliği (AB) Devlet Liderleri Zirvesi öncesinde bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirvede uluslararası ilişkilerin değerlendirileceğini ve Birleşik Krallık ile görüşmelerin devam etmesi sebebiyle Brexit'in gündemde olmayacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın destekleneceğini öngören von der Leyen, bölgedeki tansiyonun düşmesi adına diyalog ve diğer olasılıklar için AB'nin gerekli araçlara sahip olduğunu hatırlattı.

Michel: Pozitif bir yaklaşım sergilemek istiyoruz

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve stabilite istediklerini ve bunun için de meseleye dahil olmaya hazır olduklarını ve tüm opsiyonların masada olacağını belirtti ve AB'nin konuya ilişkin yapıcı bir yaklaşım hedeflediğini ekledi.

Borell: Türkiye ile ilişkilerin geleceğine karar vermeliyiz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Rumların bloke ettiği Belarus yaptırımlarının gerçekleşebilmesi için oy birliğine ulaşmak adına çalışılacağını söyledi.

Merkel: Türkiye ile yapıcı ilişkiler hedefliyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yapıcı ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade etti ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hakkında görüşeceklerini belirtti.

Kıbrıs'ın Belarus'a ilişkin yaptırımları bloke ediyor olmasının gündemdeki diğer bir önemli madde olduğunu söyleyen Merkel, "Gerginlikler konusunda barışçıl çözümler bulmakta kararlıyız. Türkiye ile ilişkimiz doğası gereği oldukça karmaşık ve zor. AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmek için güçlü ortak çıkarları mevcut."

Mitsotakis: AB Türkiye ile ilişkileri konusunda karar vermeli

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise zirve öncesi açıklamasında, "AB Türkiye ile nasıl bir ilişki kurulacağına karar vermeli" dedi ve ekledi, "Türkiye'nin provakasyonları ve tek taraflı eylemleri daha fazla tolere edilemez. Türkiye sadece iki AB üyesinin hükümranlığını ihlal ettiği için değil, Türkiye'nin bu tavrı tüm Avrupa'nın Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını tehlikeye attığı için. Önümüzde iki yol var: Biri diyalog ve diplomasi ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka saygılı adımlar atmak, diğeri ise tansiyonun yükselmesi."

Mitsotakis Yunanistan'ın ilk seçeneği tercih ettiğini ancak Türkiye'nin nasıl bir karar vereceği konusunda Ankara'nın tutarlı ve istikrarlı hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kurz: AB'nin Türkiye'nin adımlarına net tepki vermesi gerek

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması ve yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Brüksel'deki AB zirvesi kapsamında konuşan Kurz, "Türkiye'nin adımlarına karşı nihayet net bir reaksiyon görmemiz gerekiyor. AB kırmızı çizgiler çekmeye başlamalı ve üyelik müzakerelerini sonlandırıp Türkiye karşı yaptırım uygulamalı" dedi.

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