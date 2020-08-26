Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı: Fransa da katılıyor
Fransa'nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri tatbikatlara katılacağı açıklandı.
Fransa Savunma Bakanlığı Fransa'nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri tatbikatlara katılacağını açıkladı.
Bakanlık ayrıca, üç Fransız Rafale jeti ve helikopterle donatılmış bir fırkateynin ortak askeri tatbikatlar kapsamında yer alacağını da söyledi.
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Kaynak: Reuters