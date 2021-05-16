Doğu Kudüs'te ayin sırasında tribün çöktü: 2 ölü

Doğu Kudüs'teki yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü. Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, olayda 12 yaşındaki bir çocukla 40 yaşındaki bir kişinin öldüğü, 167 kişinin yaralandığı belirtildi. Söz konusu sinagogun yapım aşamasında olduğu ve bugün ilk kez ayin düzenlendiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu açıklandı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.