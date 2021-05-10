Doğum günü partisinde dehşet: 7 ölü
ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişi doğum günü partisinin yapıldığı eve girdi ve içeridekileri silahla vurarak öldürdü.
ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.
Partideki bir kadının erkek arkadaşı olduğu sanılan bir zanlı, gece yarısı gittiği partide içeriye girdi ve insanları öldürmeye başladı.
Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.