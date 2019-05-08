Doha metrosu ilk seferini yaptı

08 Mayıs 2019

Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi.

Doha metrosunun ilk seferine Katarlılar ve ülkedeki yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

İlk sefer toplam 18 duraktan oluşan "Kırmızı Hat"tın inşası tamamlanan 13 durağında gerçekleşti. Yolcular, başkentin doğusundaki Al-Kassar ile güneydeki El-Vakra arasında metroyu kullanma imkanına kavuştu.

İlk yolculardan metroya tam puan

Metronun açılışı sosyal medyada büyük yankı buldu. Metroya binenler ilk tecrübelerini takipçileriyle paylaşırken memnuniyetlerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doha metrosunun halka açılması yeni bir dönem başlatıyor. Şüphesiz trafik sıkışıklığı azalacak." ifadesini kullandı.

Katar'da yayımlanan Al Sharq gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Casim Selman da memnuniyetini belirterek, "Katar, bölgede kendisiyle yarışıyor ve geleceğe doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katarlı gazeteci Fehd el-İmadi de "Doha metrosu kelimenin tam anlamıyla bir gurur kaynağı. İstasyonlar lüks ve en yüksek standartta. Bilet fiyatları sembolik ve hizmet mükemmel." yorumunu yaptı.

3 Hattan oluşuyor

Yetkililerin açıklamalarına göre, Kırmızı Hat'ta seferlerin başlatılmasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi metro kullanım oranının ve halkın metroya alışmasının ölçülmesi hedefleniyor.

Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan oluşuyor.

Kırmızı Hat projesinin İcra Direktörü Abdurrahman Abdulmelik, bu hafta yaptığı açıklamada, Doha metrosunun 37 istasyonundan 6'sının yer üstünde, diğerlerinin ise yer altında olduğunu söylemişti.

Katar Demir Yolu Şirketi (Qatar Rail), Ekim 2018'de 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Doha metro projesi için 35 yeni tren satın alma anlaşması yapmıştı.

Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro

Katar'ın en büyük altyapı projelerinden biri olan metro, Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro özelliğini taşıyor.

Başkentteki 5 stadyuma doğrudan sefer yapacak sürücüsüz metro, 3 stadyuma ise başka araçlarla aktarma yapılarak ulaşım imkanı sağlayacak.

Turnuva süresince hızı saatte 100 kilometreye ulaşabilen 110 metro treni 86 saniyede bir sefer gerçekleştirecek.

İki stadyum arasındaki mesafe en fazla bir saat süreceği için grup maçları sırasında ziyaretçilerin aynı gün birkaç maç seyretme imkanı olacak.

Futbolseverler stadyumların yanı sıra otellere, şehir merkezine ve havalimanına da kolaylıkla ulaşabilecek.

Katar, FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA