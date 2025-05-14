Doha’da ateşkes görüşmeleri sürüyor: Netanyahu güvenlik toplantısı yapacak

Katar’ın başkenti Doha’da, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için müzakereler devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik konularının ele alınacağı bir istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail’in Walla internet sitesinin haberine göre, Netanyahu’nun katılımıyla gerçekleşecek toplantıya bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerinin de dahil olacağı ifade edildi.

Trump’ın temsilcileri doha’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Doha’ya ulaştığı belirtilirken, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler de müzakereler için Doha’da bulunuyor. İsrail heyetiyle birlikte sürdürülen görüşmelerde Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi ele alınıyor.

Netanyahu taslağa sıcak bakmıyor

İsrail basını, müzakerelerin seyrine ilişkin gelişmeleri aktarırken, Walla sitesine konuşan iki İsrailli yetkili, Doha’daki görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilmediğini öne sürdü.

Habere göre, Netanyahu, Witkoff’un sunduğu orijinal taslağa sıcak bakmıyor. Taslakta, Hamas’ın Gazze’deki 10 esiri serbest bırakması karşılığında 70 ila 90 gün süreli geçici ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi öneriliyor.

Hamas’tan kalıcı ateşkes talebi

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas tarafı Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını ve insani yardım girişlerinin güvence altına alınmasını talep ediyor. Hamas’ın ayrıca, Gazze’nin idaresinin bağımsız teknokrat bir yapıya bırakılmasını kabul ettiği de iddia edildi.

İsrail’de Kanal 12 televizyonu ise üst düzey bir İsrailli yetkilinin, "Witkoff taslağına bağlıyız, tüm esirler iade edilene ve Hamas teslim olana kadar savaş sona ermeyecek" sözlerine yer verdi. Netanyahu’nun Doha’daki müzakerelerle ilgili Witkoff ile telefon görüşmesi yaptığı da daha önce basına yansımıştı.