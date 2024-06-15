Doktor Mehmet Öz'den havada müdahale

ABD'de yaşayan ve 2022 ara seçimlerinde Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve kaybeden Doktor Mehmet Öz, ABD'de de yeniden gündem oldu.

TMZ'de yer alan habere göre, ABD'nin New York kentinden Meksika'nın Cabo San Lucas kentine seyahat eden Dr. Mehmet Öz, yolculuk yaptığı uçakta fenalaşan bir yolcuya müdahale etti.

Mehmet Öz, uçak kalktıktan bir saat sonra bilinci gidip geldiği için uçuş görevlilerinin tıbbi yardım istediği yolcuya yardım etti.

Uçakta bulunmasının sebebinin düğüne gitmesi olduğunu ve uçuş görevlilerinin yardım talebine cevap verdiğini söyleyen Öz, yaşanan olaya ilişkin TMZ'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Orta yaşlı sağlıklı bir adam bilincini kaybetti. Fiziksel muayene ve yaşamsal belirtilerle durum tespiti yaptık. Oksijen desteği ve meyve suyu ile hızla kendine geldi"

Yolcunun kan şekerinin düşmesi sebebiyle bayıldığını belirten Öz, "iyileşti ama yine de kendi doktoruna görünmesi gerekiyor" ifadesinde bulundu.

ABD medyasına konuşan diğer yolcular Dr. Öz'ün hastaya ihtiyaç duyması halinde araması için telefonunu verdiğini de söyledi.

Dr. Öz, 2021'de de Newark Havalimanı'nda bayılan bir adama müdahale etmiş ve kalp masajı yaparak adamı hayata tutunmasını sağlamıştı.