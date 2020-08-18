Dolar endeksi 2 yılın en düşük düzeyinde
Dolar endeksi 92,52 puana kadar gerileyerek 2 yılın en düşük düzeyinde.
Dolar değer kayıplarını üst üste beş gün devam ettirerek, 92,52 puanla 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.
ABD ve Çin arasındaki gerginlikler, TikTok ve Huawei'nin 5G ağı konuları ile yeniden tırmanırken, küresel piyasalarda COVID-19 salgını endişelerinin oluşturduğu oynaklıkların da etkisiyle dolar üst üste beş gün değer kaybederek 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.
Dolar karşısında; euro yüzde 0,17 ve sterlin yüzde 0,44 değer kazandı.