Dolarda zayıf trend uzun sürmez

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ortasında veya aralık ortasında varlık alımlarını azaltmaya başlayacağını gösteren tutanaklar, piyasanın beklentisinden daha ılımlı bir tapering olması nedeniyle dolarda ve tahvil getirilerinde beklenenin aksine zayıfl ama getirdi. Güçlü istihdam verisi ve ABD ÜFE’nin beklentilerin üzerinde düşmesi, dolarda “geçici olduğu düşünülen” zayıf seyirde etkili oldu. Enfl asyon endişeleri yatırımcıları tekrar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirirken, altın tekrar 1.800 doların üzerine çıktı, Bitcoin’de de 58 bin 478 dolarla beş ayın zirvesi görüldü.

Mizhuo Forex Direktörü Neil Jones tapering mesajına rağmen doların bu yılın en sert iki günlük düşüşlerinden birini yaşamasının “uzun pozisyondaki dolar yatırımcısının kâr satışlarından kaynaklandığını” söylüyor. “Fed dolarda uzun pozisyonda olan birçok yatırımcının beklentisini teyit etmiş oldu” diyen Jones, “Tahminim dolardaki zayıfl ık çok uzun sürmeyecek ve tekrar uzun vadeli bir boğa trendine girecek” değerlendirmesini yapıyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ABD dolarında ve ABD tahvillerindeki güçlenişin devam edeceği görüşünde. Banka küresel ekonomideki büyüme yavaşladıkça doların Euro, İsviçre frangı ve Japon yeni karşısında da değerleneceğini öngörüyor. Son altı ayda yüzde 4’ün üzerinde güçlenen dolar endeksi, dün pandemi başından bu yana ilk kez tekrar 300 binin altına düşen haftalık işsizlik başvuruları sonrası hafif düşüşle 93,88 düzeyinde işlem gördü. Eylül ayında üretici fiyatlarının beklentilerin altında yüzde 0,5 gelmesi de dolardaki düşüşte etkili oldu. Küresel borçlanma maliyetleri için gösterge sayılan 10 yıllık ABD Hazine tahvilinde de getiri 1,52 düzeyine geriledi.

“Aylık tapering miktarı piyasa beklentilerinin altında”

Reuters’a konuşan bağımsız analist Ross Norman, artık piyasaların Fed’in nasıl bir tapering patikası izleyeceğine ilişkin bir görünürlük elde etmiş olmasını ve alımların aylık 15 milyar dolar azalmasının piyasa beklentilerine göre düşük olduğunu aktarıyor. Önceki akşam yayınlanan Fed tutanakların özetinde Fed’in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarını 10 milyar doları Hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere kademeli olarak her ay 15 milyar dolar azaltması öngörülüyor. FOMC yetkilileri yükselen enfl asyon konusunda endişelerini dile getirirken, enfl asyonun “beklediklerinden daha uzun süre yüksek seyredebileceğini” dile getirdi.

“Büyüme görünümlerindeki bozulma dolara yarayacak”

Avustralya merkezli Westpac ekonomistleri de küresel ekonomiye ilişkin görünümün Çin ve Avrupa’daki enerji kriziyle bozulabileceğini ve tam iyileşmenin 2022’ye sarkabileceğini, bunun da dolar endeksini 6 ila 9 ay sürecek tapering boyunca destekleyeceğini öngörüyor. Banka notunda “Dolar endeksi 94,5 düzeyinde çok sağlam durmuyor olabilir ancak küresel iyileşmenin hız kestiğine ilişkin sinyaller ve Fed’in tapering’i ile tekrar güçlenecektir” diyor.

Société Généralé: Parite tekrar 1,15’in altına inebilir

Eylülde gördüğü 1,18 zirvelerinden 1,15’e kadar gerileyen Euro/dolar paritesi dün ABD’den gelen veriler sonrası dolardaki zayıf seyirle gün içinde tekrar 1,16 düzeyini aştı. Ancak Fransa merkezli Société Généralé tahvil getirilerindeki yükselişin doları destekleyeceği ve euro/ dolar paritesinde 1,15 düzeyinin de aşağı yönlü kırılabileceği görüşünde. Fed sıkılaşmaya giderken Avrupa Merkez Bankası’nın daha ılımlı açıklamalar yapması ING Bank’a göre de Euro’da kısa pozisyonları, dolarda uzun pozisyonları yükseltiyor. Dolarda net uzun pozisyonlar Kasım 2019’dan bu yana en yüksek düzeyde.

IEA: Enerji krizi petrol talebini artıracak

Uluslararası Enerji Ajansı, tüm dünyada enfl asyonist baskılar yaratan enerji krizinin petrol talebini de artıracağını belirterek 2021 ve 2022 yılları için küresel petrol talebi öngörüsünü sırasıyla 170 bin varil ve 201 bin varil/gün yükseltti. IEA öngörülerine göre bu yıl tüketim 5,5 milyon varil artışla 96,3 milyon varile yükselecek. 2022’de ise 3,3 milyon varil artışla 99,6 milyon varil/gün ile pandemi öncesi seviyelere dönülecek. Eylül ayında ABD’deki kasırgalar küresel petrol arzını ağustosa göre 260 bin varil azaltırken, OPEC üretimi ise eylülde 340 bin varil arttı. Piyasadaki sıkışıklık Brent’i 84 doların üzerine WTI’ı da tekrar 81 doların üzerine çıkardı. ABD stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesi de fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Çin’de ÜFE 25 yılın zirvesinde

Küresel ekonomide tedarik darboğazları, üretici ve tüketici enfl asyonlarını hızla artırmaya devam ederken, enerji krizinin derinleştiği Çin’de üretici fiyatları 25 yılın en hızlı artışını kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Eylül ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı. Ekonomistler, ağustos ayında yüzde 9,5 olan üretici fiyat enfl asyonunun, eylülde yüzde 10,5’e yükselmesini bekliyordu. Rekor artışta, yükselen ham madde fiyatları, enerji kısıtlamalarının işletmeler üzerinde baskı yaratması ve tedarik darboğazları etkili oldu. Çin yıllık TÜFE ise eylülde beklentilerin altında geldi ve ağustostaki yüzde 0,8 düzeyinden yüzde 0,7’ye geriledi. Pinpoint Asset Management ekonomisti Zhiwei Zhang, enfl asyon rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede, Çin ekonomisinin bir stagfl asyona girmesi riskinin artmakta olduğunu savundu. Zhiwei Zhang, "Üretici enfl asyonu yukarı yönlü şaşırttı. Çin ve dünyanın geri kalanında stagfl asyon (durgunluk ve yüksek enfl asyonun bir arada olması) riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Çin'in karbon salınımını nette sıfırlamak için ortaya koyduğu iddialı hedef emtia fiyatları üzerinde baskı yaratıyor ve para politikasını gevşetmek için potansiyel alanı sınırlıyor" diye konuştu.