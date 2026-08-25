Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti! Dolly Parton kimdir? Dolly Parton neden öldü? Dolly Parton kaç yaşındaydı? Dolly Parton evli mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

“Jolene”, “9 to 5” ve “I Will Always Love You” gibi dünya çapında ün kazanan şarkılarıyla tanınan Dolly Parton'dan acı haber geldi. Country müziğinin en önemli sanatçılarından biri kabul edilen Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Parton, 11 Grammy ödülü kazanmış ve Songwriters Hall of Fame ile Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilmişti. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla da adından söz ettiren sanatçı, milyonlarca hayranının hafızasında yer edindi.

Trump'tan başsağlığı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Parton'ı "en iyi country şarkıcılarından birisi" olarak tanımlayarak, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sanatçının vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülkede "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatı verdi.