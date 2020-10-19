Dombrovskis: ABD'nin Airbus talepleri yersiz

19 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ABD'den gelen, Airbus'ın borçlarını ödemesi talebini yetrsiz bulduğunu söyledi ve ekledi, "Bizim önerimiz, ABD'nin bu konu ile ilgili olarak uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırması. Böylece AB'de misilleme niteliğinde gümrük vergileri uygulamaktan vazgeçecek ve önümüzdeki bu konuyu çözerek farklı alanlarda çalışmaya devam edebiliriz" dedi.

Dombrovski kriz ile iki koldan mücadele edileceğini belirterek, "Büyük ekonomik kurtarma planımız kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için en büyük şansımız. Yeni Jenerasyon AB'nin açıkladığı 750 milyar euro bütçeli son toparlanma aracı ile, kurtarma paketimizin toplam büyüklüğü 1,82 trilyon euroya ulaştı" dedi.