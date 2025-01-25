Domuzdan organ nakli yapıldı! 'En uzun süre yaşayan kişi' oldu

ABD'in Alabama eyaletinde yaşayan Towana Looney isimli kadın, New York'ta domuzdan nakledilen böbrekle 61 gündür yaşıyor.

Looney'in nakil operasyonunu yöneten Dr. Robert Montgomery, "Onu sokakta görseniz, dünyada içinde çalışan bir domuz organıyla dolaşan tek kişinin o olduğunu tahmin edemezdiniz." dedi.

Bir ay sonra memleketine dönecek

Montgomery, kadının böbrek fonksiyonunun "tamamen normal" olduğunu, yaklaşık bir ay sonra, tedavi için bulunduğu New York'tan memleketi Alabama'ya dönebileceğini belirtti.

Doktorlar, bu nakil operasyonunun "işe yaramaya devam edeceği ve uzun süre boyunca iyi bir şekilde çalışacağı konusunda oldukça iyimser olduklarını" ifade etti.

Başka seçeneği yoktu

Domuz organ nakilleri şimdiye kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesinin, yalnızca diğer seçenekleri olmayan kişiler için özel durumlarda izin verdiği vakalardı.

Bugüne kadar 4 ABD vatandaşına, gen düzenlemeli domuz organları nakledilmiş, hiçbiri 2 aydan fazla yaşamamıştı.