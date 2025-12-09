Donald Trump, ABD ekonomisine A+++++ notunu verdi! 'Bir enkaz devraldım'

ABD Başkanı Donald Trump, POLITICO'ya verdiği röportajda ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendi yönetimi altındaki tabloyu "A-plus-plus-plus-plus-plus" olarak değerlendirdi.

Yaşam maliyetindeki artışlara dair eleştirileri ise önceki yönetimi işaret ederek yanıtladı. "Bir enkaz devraldım. Tam bir enkaz devraldım" diyen Trump, fiyat artışlarının sorumluluğunu Joe Biden dönemine yükledi.

"Fiyatlar düşüyor, her şey düşüyor"

POLITICO'nun son anketine göre seçmenlerin yaklaşık yarısı ve 2024'te Trump'a oy verenlerin yüzde 40'a yakını, yaşam maliyetinin bugüne kadarki en kötü seviyede olduğunu düşünüyor. Buna rağmen Trump, bazı ürünlerde fiyatları düşürmek için ek gümrük tarifeleri üzerinde değişiklik yapılabileceğini ancak genel gidişatın olumlu olduğunu savundu. Trump, "Fiyatlar düşüyor, her şey düşüyor" ifadesini kullandı.

Ekonomi politikalarının seyrini yakından ilgilendiren Fed başkanlığı atamasıyla ilgili de konuşan Trump, yeni başkan adayında faiz indirimi beklentisini bir ölçüt olarak görüp görmediği sorusuna "evet" yanıtı verdi.

Röportajda sağlık politikaları da gündeme geldi. Obamacare sübvansiyonlarının geçici olarak uzatılmasına dair net bir taahhütte bulunmayan Trump, "Bilmiyorum. Görmem gerekecek" dedi. Ardından Demokratları, Uygun Bakım Yasası'nda "sigorta şirketlerine karşı fazla cömert davranmakla" eleştirdi.

Trump, yıllardır Obamacare'nin yerini alacak kapsamlı bir plan hazırlayacağı yönünde verdiği sözleri yineledi ancak somut bir detay sunmadı. "İnsanlara daha ucuza daha iyi sağlık sigortası vermek istiyorum. İnsanlar parayı alacak ve istedikleri sağlık sigortasını satın alacaklar" diyen Trump, Amerikalıların prim belirsizliği altında tatil harcamaları yaptığı hatırlatılınca "Abartma. Abartma" yanıtını verdi.