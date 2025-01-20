Donald Trump açıkladı! John F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayınlanacak

Bugün Beyaz Saray'da ikinci dönemine başlayacak olan Donald Trump, başkent Washington'da yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi.

Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak" diye konuştu.

Daha önceki açıklamalarında da özellikle 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden JFK ile ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, konuşmasında da bu konuya değinerek bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini ifade etti.

ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy 22 Kasım 1963’te Lee Harbey Oswald tarafından Dallas’ta suikast sonucu öldürülmüştü.

Kennedy suikastı neden aydınlatılamadı?

24 yaşındaki Lee Harvey Oswald, Dallas’ta aracıyla bir konvoyda ilerleyen Başkan Kennedy’yi ensesinden, boğazsından ve başından üç kurşunla vurmuştu.

Suikast faili Oswald ise iki gün sonra bir gece kulübi sahibi olan Jacky Ruby tarafından Dallas Polis Merkezi’nin önünde ateş açılarak öldürüldü.

Kennedy’nin ölümü sonrası Beyaz Saray’a Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson çıktı.

29 Kasım'da Başkan Johnson yayınlanan bir kararnameyle ‘Başkan Kennedy Suikastı Başkan Komisyonu’nu kurdu ve soruşturmaya başkanlık etmesi için ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Earl Warren'ı seçti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Suikast Araşaırmaları Komitesi’nin dosyaları üzerinde 2029’a kadar yasak var.

Kennedy suikastı hâlâ aydınlatılabilmiş değil ve dünya tarihinde deriin izler bırakan bu hadise dünyanın en ilgi çekici muammalarından biri olmayı sürdürüyor.