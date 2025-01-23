Donald Trump adayını belirledi: CEO olarak Kongre baskını mahkumunun babasını seçti!

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundan 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını davasında hüküm giymiş Brent Bozell'in aynı isimli babasını, ABD federal kuruluşu Küresel Medya Ajansı'nın (USAGM) Üst Yöneticiliği'ne (CEO) aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Medya Araştırma Merkezi (MRC) adlı kuruluşun kurucusu ve 38 yıldır yöneticisi olan baba Bozell'e ilişkin "Çok az kişi Brent kadar basılı, dijital ve online çerçevede küresel medyayı anlayabilir" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca Bozell'in "ailesinin ve kendisinin nesiller boyu hürriyet, özgürlük, eşitlik ve adalet için savaştığını" belirtirken onun mesajlarının ve iletilerinin "dünya çapında özgürlük sevdalılarına" ulaşacağını ifade etti.

Bozell'dan açıklama geldi

Bozell, Trump'ın açıklaması ardından sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Bozell "Başkan Trump tarafından ABD Küresel Medya Ajansı'nın bir sonraki CEO'su seçilmekten onur duyuyorum. Yapılacak çok iş var. Senatörlerle onay oturumundan önce Başkan'ın önceliklerini gözetme konusundaki görüşmeyi iple çekiyorum" ifadesini kullandı.

Oğlu hapis cezasına çarptırılmıştı

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan 17 Mayıs 2024'te yapılan açıklamada, oğul Bozell'in 6 Ocak 2021 Kongre baskınında "kolluk kuvvetlerine saldırmak ve hükümet malını tahrip etmekten" 45 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Baba Bozell, 3 Mayıs 2024'te Washington DC Federal Mahkemesi tarafından hazırlanan bir mektupta, "baskını başlatan isyancılardan" biri olan oğluna yöneltilen "teröre özendirme" suçlamasını reddetmişti. Trump, görevi devraldığı ilk gün olan 20 Ocak'ta imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkarmıştı.