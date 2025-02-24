Donald Trump, Avrupa liderleriyle görüşecek: Ukrayna Savaşı masada

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelecek. Görüşmeler, transatlantik ilişkilerin geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü, Trump’ın Amerikan dış politikasında köklü değişiklikler yaptığı ve Avrupa’nın Ukrayna’daki savaş sürecinde etkin rolünün sorgulandığı bir dönemde gerçekleşecek.

Macron'la bugün Starmer ile Perşembe günü

Trump, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılına denk gelen bugün Macron’u Beyaz Saray’da ağırlayacak. Starmer ile görüşmesi ise Perşembe günü gerçekleşecek.

Bu temaslar, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi müzakerelere yanaşmamakla suçlamasının ve ABD’nin Ukrayna’nın nadir toprak minerallerine erişimini sağlayacak bir anlaşmayı reddetmesinin ardından geldi. Bu durum, Avrupa’da tartışmalara yol açmıştı.

"Çin karşısında nasıl inandırıcı olabilirsiniz?”

Macron, Trump’a Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen müzakerelerde Putin’e karşı taviz verilmemesi gerektiğini vurgulamayı planladığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Putin karşısında zayıf olamazsınız. Bu siz değilsiniz, bu sizin ticari markanız değil, bu sizin çıkarınıza değil. Putin karşısında zayıfsanız, Çin karşısında nasıl inandırıcı olabilirsiniz?” ifadelerini kullandı.