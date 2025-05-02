Donald Trump, bu kez Ukrayna’nın doğal kaynaklarına göz dikti

Sevilay ÇOBAN

ABD ve Ukrayna arasında ‘eko­nomik ortaklık’ anlaşması imzalandığını duyuran ABD Hazine Bakanlığı, nadir element im­tiyazının bugüne kadarki askeri ve fi­nansal desteği karşılığında alındığını net bir şekilde ifade etti. Anlaşma ile hem Ukrayna’ya yönelik bugüne ka­dar sağlanan 175 milyar dolarlık yar­dıma karşılık ekonomik bir geri dönüş sağlanması hem de Amerikan şirket­lerinin bölgedeki varlığının artırılma­sı hedefleniyor.

Hep ortak ama hep güçlü olan taraf

“ABD-Ukrayna Yeniden Yapılan­dırma Yatırım Fonu” anlaşmasına yönelik açıklamada vurgu yapılan ilk nokta ‘Rusya’nın geniş çaplı işga­linden bu yana ABD halkının Ukray­na’nın savunmasına sağladığı önem­li mali ve maddi destek’ oldu. Üstelik açıklamada, “Bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi, ortak varlıklarımızın, ye­teneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanma­sını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte çalışmak ve yatırım yapmak üzere konumlandırmaktadır” ifadesi yer aldı.

Oysa bundan sadece 2 ay önce Trump, Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan ‘Barışa hazır olduğunda geri dön’ di­yerek göndermiş ve ikili arasındaki skandal diyalog dünya medyasında yankılanmıştı. Rusya-Ukrayna barı­şı müzakerelerini yürütürken, iki ta­rafa yakın duruşunda hep ‘güçlü po­zisyon’ almaya özen gösteren Trump, aynı stratejiyi bu anlaşmada da orta­ya koydu. ABD Başkanı Trump, anlaş­manın Rusya’yı “engelleyip engelle­meyeceği” sorusuna “Evet, engelleye­bilir” yanıtını verdi.

‘Rusya’ya yardım eden Ukrayna’ya giremez’

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde Hazine Ba­kanlığı ve ABD Uluslararası Kalkın­ma Finansmanı Kurumu’nun (DFC), program yönetimini tamamlamak ve bu önemli ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile çalışacağı aktarıldı. Trump’ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yöne­lik çabalarına işaret eden ABD Hazi­ne Bakanı Scott Bessent, anlaşmayı ‘ABD ile Ukrayna vatandaşları arasın­daki ortaklık’ olarak nitelendirdi.

“Bu anlaşma Rusya’ya, Trump yönetimi­nin uzun vadede özgür, egemen ve mü­reffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir” diyen Bessent, Rus­ya’nın savaşını finanse eden ya da bu­na tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna’nın yeniden inşasın­dan faydalanmasına izin verilmeyece­ğine vurgu yaptı. Söz konusu anlaşma­nın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD’ye Ukray­na’nın doğal kaynaklarına erişim im­kânı sağlayacağı belirtildi.

Elementini ver silahını al

Nadir elementlere erişim imkânı veren anlaşmadaki imza henüz kuru­madan ABD-Ukrayna arasında bu kez bir silah anlaşması yapılacağı açık­landı. ABD Başkanı Donald Trump’un Ukrayna’ya 50 milyon dolar ve daha fazla tutarda savunma amaçlı ürün­lerin ihracatına yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

Ukrayna’nın “Kyiv Post” gazetesi­nin Trump yönetiminin Kongre’ye gönderdiği bilgilere dayanarak haber verdiği habere göre, önerilen anlaşma çerçevesinde doğrudan ticari satışlar (DCS) aracılığıyla Ukrayna’ya askeri amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tek­nik bilgilerin gönderilmesi, ayrıca sa­vunma hizmetlerinin sunulması ön­görülüyor.

Varlığı gizli tutulan rezervlerin sahibi

Kritik mineral yatakları henüz iş­lenmemiş Avrupa’daki nadir ülkeler­den olan Ukrayna’daki zenginliği kay­nağında; televizyonlar ve aydınlatma­da kullanılan lantan ve seryum, rüzgâr türbinleri ve elektrikli araç bataryala­rında kullanılan neodimyum, nükleer enerji ve lazer teknolojisinde kullanı­lan ve daha büyük bir kullanım kapa­sitesine sahip erbiyum ve itriyum gibi nadir toprak elementleri bulunuyor.

Independent’ın haberine göre AB tarafından finanse edilen araştırma­lar, Ukrayna’nın ayrıca skandiyum re­zervlerine sahip olduğunu gösteriyor, ancak bu veriler gizli tutuluyor.

“Ülkeyi enkaz halinde devraldım”

Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapma ihtimalinin “çok yüksek” olduğunu söyleyen Donald Trump, Pekin yönetiminin “ABD’yi kazıklamanın kralı” olduğunu iddia ederek, Çin’in artık ABD’de iş yapamadığını çünkü kendisinin buna izin vermediğini belirtti. Trump, Çin ile olası bir ticaret anlaşmasının yalnızca “ABD’nin şartlarında” gerçekleşebileceğini vurguladı. Trump, “Çin’de fabrikalar kapanıyor çünkü artık ürünlerini biz almıyoruz. Başkan Xi’yi severim ama adil olmadıkları sürece bu böyle sürecek” ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray’daki Kabine toplantısında ekonomi ve yargı sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, son üç aylık ekonomik verilerin kötü gelmesinden eski Başkan Joe Biden’ı sorumlu tuttu. Trump, “Ülkeyi enkaz halinde devraldım” dedi.

Yakışıksız ‘oyuncak tarifesi”

CBS News’un haberine göre Başkan Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği kabine toplantısında gümrük tarifeleri ve ekonomiyi değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük tarifeleri nedeniyle gelen eleştirilere yönelik, “Belki de çocukların otuz yerine iki oyuncak bebeği olacak ve belki de bu iki bebek normalde olduğundan birkaç dolar daha pahalıya mal olacak” ifadesini kullandı. Oyuncak üzerinden yapılan bu tarife benzetmesi de Trump’un yeni eleştirilerin yönelmesine neden oldu.