Donald Trump duyurdu! Katar 42 milyar dolarlık askeri alım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar’da el-Udeyd Amerikan üssünde önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Katar'ın ABD’den 42 milyar dolar değerinde THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı ve MQ-9B Skyguardian insansız hava araçları alımı yapacağını duyurdu.

"Doha ile savunmadaki iş birliğini güçlendireceğiz"

Ayrıca Trump, Katar’ın el-Udeyd üssünün genişletilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek, Doha yönetimi ile savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.

Trump, "Daha önce söylediğim gibi ABD silahlı kuvvetleri için 1 trilyon dolarlık bütçeyi onaylayacağım" dedi. İkinci döneminde 10 trilyon dolar yatırım toplamayı hedeflediğini belirten Trump, bu yatırımlarla ABD’nin savunma bütçesinin de artacağını vurguladı.