Donald Trump duyurdu! Katar 42 milyar dolarlık askeri alım yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Katar’da el-Udeyd Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar’ın ABD’den 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını açıkladı. THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçakları ve MQ-9B Skyguardian insansız hava araçlarını kapsayan anlaşmanın yanı sıra, Katar’ın el-Udeyd üssünün genişletilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Trump, ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım hedeflediğini de söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar’da el-Udeyd Amerikan üssünde önemli açıklamalarda bulundu.
Trump, Katar'ın ABD’den 42 milyar dolar değerinde THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı ve MQ-9B Skyguardian insansız hava araçları alımı yapacağını duyurdu.
"Doha ile savunmadaki iş birliğini güçlendireceğiz"
Ayrıca Trump, Katar’ın el-Udeyd üssünün genişletilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek, Doha yönetimi ile savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.
Trump, "Daha önce söylediğim gibi ABD silahlı kuvvetleri için 1 trilyon dolarlık bütçeyi onaylayacağım" dedi. İkinci döneminde 10 trilyon dolar yatırım toplamayı hedeflediğini belirten Trump, bu yatırımlarla ABD’nin savunma bütçesinin de artacağını vurguladı.