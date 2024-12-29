Donald Trump göçmen politikalarını değiştiriyor mu? H1-B vizesine desteğini duyurdu

New York Post'a konuşan Donald Trump, SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın X platformunda H1-B vizesinin gerekliliğini savunan açıklamalarının ardından, ABD şirketlerinin nitelikli yabancı işçileri istihdam etmesine olanak tanıyan H1-B vize programına desteğini açıkladı.

"Mülklerimde birçok H-1B vizeli var"

Trump, “Mülklerimde birçok H-1B vizeli çalışan var. H-1B programına inanan biriyim. Bu programı birçok kez kullandım. Harika bir sistem” şeklinde konuştu.

İlk başkanlık döneminde yabancı işçi vizelerine yönelik kısıtlamalar getiren ve bu programı eleştiren Trump, bu açıklamasıyla Cumhuriyetçi Parti tabanında tartışmalara neden olan bir konuda açık bir tavır sergilemiş oldu. Trump daha önce de ABD’de yüksek öğrenim gören öğrencilere Green Card sözü vermişti.

Cumhuriyetçi Parti göçmen vizeleri konusunda bölünmüş durumda

ABD’de nitelikli göçmenlere H1-B vizesi verilmesi konusu, Donald Trump ve seçim kampanyasına milyonlarca dolar destek sağlayan Elon Musk ile Cumhuriyetçi Parti’nin diğer önde gelen isimleri arasında ciddi bir fikir ayrılığına neden oldu.

Elon Musk, bu hafta X platformunda yaptığı açıklamalarda, ABD’de teknoloji sektöründeki uzmanlık gerektiren pozisyonların yerli iş gücüyle doldurulamadığını dile getirmişti. Musk, aynı vize programı sayesinde ABD’de büyük şirketler kurduğunu ve istihdam sağladığını ifade etti.

"Batı medeniyetine yönelik bir tehdit"

Öte yandan eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda H-1B programını destekleyen teknoloji liderlerini eleştirerek, bu durumu "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak tanımladı.

Trump, seçim konuşmalarında sık sık yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, Amerikan vatandaşları için daha fazla iş imkanı sağlamak amacıyla gümrük vergilerini artırma ve göçü kısıtlama vaatlerinde bulunmuştu.

H-1B vizesi nedir?

H-1B, ABD’de vatandaş olmayan nitelikli yabancı işçilere genellikle üç yıl süreyle verilen ve bu sürenin ardından yeşil karta başvurma imkanı sunan bir çalışma vizesidir.