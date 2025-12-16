Donald Trump imzayı attı: Olağanüstü yetkiler verildi

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle fentanili “kitle imha silahı” olarak sınıflandırdı. Karar, her yıl on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan sentetik opioid ile mücadelede federal kurumlara çok daha geniş yetkiler tanıyor.

'Kimyasal silah' olarak tanımlanacak

Trump’ın bu adımı, fentanilin yalnızca bir halk sağlığı sorunu değil, ulusal güvenliği tehdit eden kimyasal bir silah olarak ele alınacağını ortaya koydu. Söz konusu sınıflandırma, ABD hükümetinin uyuşturucu kaçakçıları ve çetelere yönelik mücadelesini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni düzenleme kapsamında Pentagon’un kolluk kuvvetlerine destek vermesinin önü açılırken, istihbarat kurumlarının da normalde kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için kullanılan araçları uyuşturucu kaçakçılarına karşı devreye sokabilmesi mümkün hale geldi.

"Ülkemizi uyuşturmak istiyorlar"

Meksika sınırında görev yapan askerleri onurlandırmak amacıyla Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, “Fentanili resmen bir kitle imha silahı olarak sınıflandırıyoruz. Ülkemizi uyuşturmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Başkanlık kararında ise, "Yasa dışı fentanil bir narkotik olmaktan çok bir kimyasal silaha benziyor" değerlendirmesine yer verildi.

Yetkililer, sentetik bir ağrı kesici olan fentanilin morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü olduğunu, yalnızca iki miligramlık bir dozun dahi ölümcül olabildiğini vurguluyor. ABD yönetimi, alınan bu kararla fentanil kaynaklı ölümleri azaltmayı ve uyuşturucu şebekelerine karşı daha sert bir mücadele yürütmeyi hedefliyor.