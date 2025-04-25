Donald Trump: Kırım Rusya’da kalacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu ve bu durumun değişmeyeceğini belirtti. Trump, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade etti.

“Kırım Rusya’da kalacak” diyen Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski’nin de bu gerçeği anladığını vurguladı. Trump, “Zelenski bunu anlıyor ve herkes Kırım'ın uzun zamandır onlarla birlikte olduğunu biliyor. Trump gelmeden çok önce de Kırım onlardaydı” şeklinde açıklama yaptı. Trump, Kırım’ın statüsünün değişmesinin gereksiz bir savaş yaratacağını savundu.

Trump, Obama’yı da Kırım’ı Rusya’ya “teslim etmekle” suçladı. “Bu eski ABD Başkanı Barack Obama'nın savaşı. Bu hiç olmaması gereken bir savaş. Ben buna hiç olmaması gereken savaş diyorum” ifadeleriyle, Obama dönemindeki dış politika hatalarına dikkat çekti. Trump ayrıca kendi başkanlık döneminde olsaydı Kırım’ın Rusya'dan alınmayacağının altını çizdi.