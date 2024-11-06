Donald Trump neler vadetti, ABD'de ne değişecek?

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in 47'nci ABD başkanı olmak için yarıştığı seçimin sonucu belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump yeniden ABD başkanı oldu. Trump'ın başkanlık döneminde neler yapacağı merak konusu oldu. Trump, seçimden önce çok sayıda vaatte bulunmuştu...

CNBC-e'nin aktardığına göre o vaatlerden bazıları madde madde şöyle:

Vergi indirimi

- Trump’ın 2017 Vergi İndirimleri ve İş Yasası’nın bazı kısımları 2025 sonunda sona erecek. Trump, 2017 yasasının sağladığı tüm bireysel gelir ve emlak vergisi indirimlerini uzatmak istiyor.

- Eyalet ve yerel vergi indirimleri üzerindeki tavan kaldırılacak. Yasa, bu indirimi 10.000 dolarla sınırlandırsa da tartışmalı bu sınır 2025 sonunda sona eriyor.

- Trump bazı şirketler için kurumsal vergi oranını yüzde 15'e düşürmeyi önerdi. Yasa, en yüksek kurumsal vergi oranını kalıcı olarak yüzde 35’ten yüzde 21’e indirmişti. Trump, şirketlerin ekipman ve araştırma yatırımlarını derhal indirme yeteneğini geri getireceğini de belirtti.

- Trump, federal gelir vergisinin yanı sıra bahşişler, Sosyal Güvenlik ödemeleri ve fazla mesai ücretleri üzerindeki vergileri kaldırmayı içeren bir dizi hedefli vergi indirimi sundu. Trump hem federal gelir vergilerini hem de Sosyal Güvenlik ve Medicare’i finanse eden bordro vergilerini kaldıracağını belirtti.

- Yaşlı vatandaşların ilgisini çekmeyi hedefleyen Trump, Sosyal Güvenlik yardımı alanların artık aylık ödemeleri üzerinden vergi ödemeyeceğini vadetti. Trump fazla mesai ücreti üzerindeki vergileri kaldırmayı önerdi. Çalışanlar fazla mesai ödemelerinde bordro vergisi ödemezse, emeklilikte daha az Sosyal Güvenlik ödemesi alabilir.

- Trump ayrıca federal gelir vergisini sona erdirmeyi ve yerine tarifelerden elde edilen gelirlerle finanse etmeyi önerdi.

Kredi kartına düzenleme

- Kredi kartı faiz oranlarını geçici olarak mevcut oranın yarısından az olacak şekilde yaklaşık yüzde 10 ile sınırlandıracağını belirtti. Trump ayrıca, ipotek faiz indirimi gibi popüler bir indirime benzer şekilde, araç kredilerinde ödenen faizin tamamen vergi indirimi kapsamına alınacağını vadetti.

- Yaşlanan yaşlılara ve aile üyelerine yardım etmek için Trump, aile bakıcıları için bir vergi kredisi vaadinde bulundu. Ayrıca, kaynakları evde bakıma kaydıracak ve bakım personeli eksikliklerine yol açan caydırıcı unsurları sona erdireceğini söyledi.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı Senatör JD Vance, çocuk vergi kredisini çocuk başına 5.000 dolara çıkarma önerisini gündeme getirse de Trump bu fikri resmen kabul etmedi.

Ek gümrük tarifeleri geliyor

- Trump, ABD'ye giren her ithalata ya yüzde 10 ya da yüzde 20 oranında genel bir tarife uygulayacağını, ayrıca Çin ithalatlarına yüzde 60'a varan bir tarife getireceğini söyledi. Trump ayrıca, Meksika’da üretilen araçlara veya üretimlerini ABD'den Meksika'ya taşıyan şirketlerin ürettiği ürünlere yüzde 100 veya yüzde 200 tarife uygulamayı gündeme getirdi.

Enflasyonla mücadele

- Trump, gaz, gıda ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarını düşüreceğini vadetti. Trump, fiyatları düşürmek için petrol ve gaz üretimini artıracağını belirtti. Daha fazla sondaj yapılmasına izin vereceğini ve düzenlemeleri azaltacağını taahhüt etti.

Uygun konut vaadi

- Trump, maliyetleri artıran düzenlemeleri kaldırarak ve büyük ölçekli konut inşaatı için bazı federal arazilerin kullanılmasını sağlayarak konut maliyetlerini daha uygun hale getirmeyi ve arzı artırmayı vaat etti. Ayrıca, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ipotek faiz oranlarının yüzde 3'e veya daha da altına ineceğini, bunun da ev alıcılar için finansmanı daha ucuz hale getireceğini söyledi.

- Trump, tarifeleri artırma ve kurumsal vergi oranını düşürme planlarının Amerikan üretiminde patlama yaratacağını söyledi.

- Eylül ayındaki bir tartışmada Trump, sağlık hizmetleri için yeni bir plan oluşturduğunu ima etti, ancak ayrıntılara fazla girmedi.