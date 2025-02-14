Donald Trump: Rusya ve ABD Münih’te masaya oturacak, Ukrayna da katılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için müzakereleri başlatmaya hazırlandığını duyurdu. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’li ve Rus yetkililerin Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir araya geleceğini söyledi.

Trump, "Münih'te bir toplantı yapacaklar. Ukrayna da davetli. Tam olarak hangi ülkeden kimin orada olacağından emin değilim ama Rusya, Ukrayna ve ABD’den üst düzey kişiler olacak" dedi.

Suudi Arabistan’da da görüşmeler planlanıyor

Trump, ayrıca gelecek hafta Suudi Arabistan’da da bir toplantının düzenleneceğini belirtti. "Bu toplantı benim veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla olmayacak. Ancak üst düzey yetkililer orada olacak ve Ukrayna da sürecin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Ruslarla Münih'te görüşme planımız yok

Ukrayna tarafı ise toplantıya ilişkin net bir tutum sergiledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin danışmanı Dmytro Lytvyn, Kiev’in Münih’te Rus heyetiyle doğrudan bir görüşme yapma planı olmadığını belirtti. Lytvyn, “ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın Rusya ile doğrudan temas kurmadan önce ortak bir tutum belirlemesi gerekiyor” dedi.

Buna rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Trump’ın Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor.

NATO müttefiklerinden Trump’a tepki

ABD’nin NATO müttefikleri, Trump’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemesine tepki gösterdi.

ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri, Trump’ın müzakere sürecinde NATO’nun pozisyonunu dikkate alıp almayacağı konusunda endişeli. Münih ve Suudi Arabistan’daki toplantıların, Ukrayna-Rusya savaşının geleceği açısından kritik öneme sahip olacağı değerlendiriliyor.