Donald Trump, suikast girişimi sonrası ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

Donald Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Donald​​​​​​​ Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi.

"Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.

Trump'tan Obama'ya tepki

Eski Başkan Barack Obama'nın kendisi hakkında yaptığı şakaya da tepki gösteren Trump, Obama'nın dün yaptığı yorumlar nedeniyle "terbiyesiz" olduğunu söyledi.

Trump, "Her zaman 'Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?" dedi.

Eski Başkan Obama, mitinglere katılan kalabalıkların boyutuna dair sık sık yorumlarda bulunmasına gönderme yaptığı Trump'ın "boyutlar" konusunda bir takıntısı olduğunu belirmişti.

Obama'nın bu sırada eliyle yaptığı hareket Demokrat Partili kalabalık tarafından kahkahalarla karşılanmıştı.