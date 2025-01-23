Donald Trump, suikast girişiminin kahramanı Koruma Ekibi Şefi'ni ABD Gizli Servisi Direktörü yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl kendisine düzenlenen suikast girişiminde cesur bir şekilde hayatını riske atan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Curran'ın Pensilvanya'da düzenlenen saldırı sırasında gösterdiği cesareti hatırlatarak, "Beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attı. Bu kahramanca davranışı, Curran'ın olağanüstü bir lider olduğunu kanıtlıyor" ifadelerine yer verdi. Trump, Curran'ın liderliğinde Gizli Servis’in daha güçlü bir yapıya kavuşacağına olan inancını vurguladı.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlenen bir miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda, mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Gizli Servis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, FBI saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı. Olay yerinde öldürülen saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlenmişti.

Suikast girişiminin ardından Gizli Servis, güvenlik açıkları ve iletişim eksiklikleri nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Curran’ın cesareti, bu eleştirilerin gölgesinde halkın takdirini toplamıştı.

Gizli servis direktörlüğü ataması

ABD Gizli Servisi Direktörü pozisyonu, Senato onayı gerektirmeyen bir görev. Curran'ın atanması, Trump'ın suikast girişiminden sonra güvenlik birimlerinde daha etkin bir yapılanma oluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, Curran'ın liderliğiyle Gizli Servis’in tarihin en güçlü dönemlerinden birine gireceğini belirtti.