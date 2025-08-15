Donald Trump: Toprak takasını görüşeceğiz ama kararı Ukrayna verecek
ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, toprak takası konusunun gündeme gelebileceğini ancak kararın Ukrayna’ya ait olduğunu vurguladı. “Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu masaya oturtmak için buradayım” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna savaşına dair müzakere ihtimalini değerlendirdi.
Trump, “(Putin ile) Toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım” ifadelerini kullandı.