Donald Trump, yemin töreni için Washington'a geldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın düzenlenecek olan yemin törenine katılmak üzere Florida'dan Washington'a hareket etti. Trump, ailesiyle birlikte ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağa bindi. Trump ailesine ait özel uçak da bu yolculukta eşlik etti. Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne geçti. Burada kendisi için organize edilen bir etkinliğe katıldı.

Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Sterling bölgesinde yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı.

Trump’tan Gazze hakkında açıklamalar

Florida'dan ayrılmadan önce Trump, NBC News kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkes ve rehine takası anlaşması hakkında yöneltilen bir soruya yanıt veren seçilmiş başkan, ateşkes konusunda iyimser olduğunu belirtti. Ayrıca kendi yönetimine duyulacak saygının önemine dikkat çekti. Trump, "ABD yeniden saygı görmeli. Kullandığım birinci kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Çin ziyareti iddiası

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, başkanlık görevine başladıktan sonra Çin’e gitmeyi planladığını danışmanlarına iletti. Haberde, bu ziyaretin başkanlığının ilk 100 günü içinde gerçekleşmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bununla birlikte, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Beyaz Saray’a davet ederek görüşmeyi ABD’de gerçekleştirebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.