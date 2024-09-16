Donald Trump'a yeni suikast girişimi! İşte son gelişmeler...

İki ay önce de Pennsylvania'daki bir mitingindeki başka bir saldırıda eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump yaralanmış, bir destekçisi de ölmüştü.

15 Temmuz'da gerçekleşen ve FBI'ın "suikast girişimi gibi görünen" diyerek değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdiye kadar bilinenler şunlar:

Şüpheli nasıl tespit edildi?

Yerel saatle 13.30'da bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapılmıştı. Seçim kampanyasını yürüten ekibi de Trump golf sahasında olduğu sırada, "yakınlarında" silah sesleri duyulduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi.

Gizli Servis, Trump'ın golf sahasındayken, sorumlu ajanlarının, bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördüğünü ve hızla buraya ateş açtığını açıkladı.

Şüphelinin görüldüğü çalılıktan dürbünlü bir AK-47 tipi tüfek, iki sırt çantası ve bir GoPro kamera ele geçirildi.

Yerel güvenlik birimleri Trump'ın, o sırada silahlı adamdan yaklaşık 250-550 metre uzağında olduğunu söyledi.

Gizli Servis'in silahı görür görmez müdahale etmesiyle ilgili Bölge Şerifi Ric Bradshaw, "Gizli Servis tam olarak yapılması gerekeni yaptı" dedi.

Olay yerinden siyah bir Nissan ile kaçan şüpheli, görgü tanıklarının yardımıyla bulundu ve gözaltına alındı.

Şüpheli kim?

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan bazı kolluk kuvvetleri kaynakları, şüphelinin adının Ryan Wesley Routh olduğunu söyledi.

Şüphelinin geçmişine dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

ABD medyasına konuşan Routh'un oğlu Oran, onu "sevgi dolu ve şefkatli bir baba" olarak tanımladı.

CNN'e yaptığı açıklamada, Florida'da yaşananlardan haberdar olmadığını ancak yaşananların "abartıldığını" umduğunu söyledi. Onun şiddet içeren bir olaya karışmasını beklemediğini ekledi.

BBC Doğrulama ekibi bu isimle eşleşen sosyal medya profilleri buldu. Bunlar Routh'un yabancı savaşçıların Rus güçlerine karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitmesini istediğini gösteriyor.

Profilinde ayrıca Filistin yanlısı, Tayvan yanlısı ve Çin karşıtı mesajlar da var. Bunlar arasında "biyolojik savaşı" iddiaları ve Covid-19 virüsüne "saldırı" olarak atıfta bulunulması da yer alıyor.

2023'te New York Times gazetesine konuşan Routh, Ukrayna'ya destek konusunda tutkulu açıklamalar yapmıştı. Routh, Taliban'dan kaçan Afgan askerlerini askere almaya çalıştığını söylemişti.

Yakın bir zamanda işe alım sürecine dahil olduğuna dair paylaşımlar yaptığı da görülüyor. Temmuz ayında Facebook'ta, "Askerler, lütfen beni aramayın. Hâlâ Ukrayna'nın Afgan askerlerini kabul etmesini sağlamaya çalışıyoruz ve önümüzdeki aylarda bazı cevaplar almayı umuyoruz... Lütfen sabırlı olun" şeklinde bir paylaşımı var.

Routh'un sabıka kaydı olduğuna dair haberler var. CBS kaynaklarına göre, Ryan Routh 2002 ile 2010 yılları arasında Kuzey Carolina'daki Guilford County'de çok sayıda ağır suçtan suçlandı ve mahkum edildi.

Suçlar arasında gizli silah taşıma, bir polis memuru tarafından tutuklanmaya direnme, iptal edilmiş ehliyetle araç kullanma, çalıntı mal bulundurma ve bir motorlu taşıtla çarpıp kaçma yer alıyor.

Trump'a ne oldu?

Donald Trump, yazılı açıklamasında, "Yakınımda silah sesleri duydum ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce şunu duymanızı istedim: Güvendeyim ve iyiyim!" ifadelerini kullandı.

Trump mesajında, "hiçbir şeyin kendisini yavaşlatamayacağını" ve "asla teslim olmayacağını" da belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklamasında, eski başkanın zarar görmemiş olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi ve Gizli Servis'in Trump'ı korumak için gerekli tüm kaynağa erişimini sağlama talimatı verdiğini belirtti.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump'a karşı yarışan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eski başkan Trump ve Florida'daki mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım, güvende olduğuna sevindim. Şiddetin Amerika'da yeri yoktur" dedi.

Trump'a 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında bir suikast girişimi düzenlenmişti.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ancak motivasyonunun bilinmediğini açıklamıştı.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi ölmüş ve iki kişi de yaralanmıştı. (BBC Türkçe)