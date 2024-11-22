Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı belli oldu: Florida’nın ilk kadın başsavcısı Pam Bondi

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için yeni adayını duyurdu. Florida eyaletinin eski başsavcısı Pam Bondi, Trump tarafından Adalet Bakanlığı için aday gösterildi. Bondi, Florida’nın ilk kadın başsavcısı olarak dikkat çekerken, savcılık kariyerindeki sert tavrı ve uyuşturucu suçlarına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyle tanınıyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bondi’nin kariyerine övgülerde bulundu. Bondi’nin yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yaptığını ve suçlulara karşı sert bir tutum sergilediğini belirten Trump, “Florida’daki aileler için sokakları güvenli hale getirdi. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için çalıştı ve ülke genelinde Fentanil aşırı doz ölümlerini azaltmaya yönelik çabalar gösterdi” dedi.

Matt Gaetz çekildi

Trump’ın daha önce Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Gaetz, Washington’daki gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmek istemediğini ve Adalet Bakanlığı’nın göreve hazır olması gerektiğini ifade ederek, “Trump’ın Adalet Bakanlığı ilk günden göreve hazır olmalı” dedi.

Gaetz’in çekilme kararı, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin kendisine yönelik cinsel suiistimal ve yasadışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından geldi.

Trump, Gaetz’in bu kararıyla ilgili, “Matt Gaetz’in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama yönetim için dikkat dağıtıcı olmak istemedi” dedi.

Florida’nın ilk kadın başsavcısı Pam Bondi kimdir?

59 yaşındaki Pam Bondi, 2011-2019 yılları arasında Florida’nın başsavcısı olarak görev yaptı.

Trump’ın ilk döneminde Opioid ve Madde Bağımlılığı Komisyonu’nda görev alan Bondi, Trump’ın ilk azil sürecinde savunma ekibinde yer aldı.

Son olarak, sağ eğilimli düşünce kuruluşu America First Policy Institute’un hukuk bölümüne liderlik eden Bondi, şimdi Adalet Bakanlığı için aday gösterilmiş durumda.

Trump, Bondi’nin Adalet Bakanlığı görevinde güçlü bir liderlik sergileyeceğini ve tarafsız bir Adalet Bakanlığı yönetimi sağlayacağını belirtti.